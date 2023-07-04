Правительствам США и Великобритании меньше всего доверяют в G7

Большинство американцев и британцев с недоверием относятся к руководству своих государств, сообщается на сайте института Gallup. Cогласно его опросу, доверяют правительству США во главе с президентом Джо Байденом лишь 31% респондентов, а властям Великобритании под управлением премьер-министра Риши Сунаком — 33%.

По исследованию Gallup, это самый низкий показатель среди правительств стран-участник «Большой семерки», в которую входят Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия. Что касается негативных оценок, то 69% американцев не доверяют правительству Байдена, а руководству кабмина Сунака — 63%.

В то же время наиболее высокий позитивный показатель в G7 показывает Германия, ее правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем доверяют 61% немцев, обратного мнения придерживаются лишь 34% респондентов. На втором месте идет Канада — кабмину премьер-министра Джастина Трюдо доверяют 51% канадцев, а не доверяют 49%. При этом у всех остальных правительств стран «Большой семерки» показатель недоверия среди населения выше, чем число граждан доверяющих руководству своего государства.