Токаев предложил новую концепцию развития ШОС

В Казахстане предложили принять новую стратегию развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проект которой уже разработан. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время саммита организации во вторник.

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В Нью-Дели 4 июля открылся саммит глав государств ШОС, который проходит в виртуальном режиме. Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия главы государств подведут итоги работы организации в 2022 году и наметят перспективные направления развития сотрудничества.

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«Считаю, настало время для принятия новой стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства», — приводит слова Токаева РИА Новости.

Лидер Казахстана отметил, что новая стратегия направлена на расширение повестки ШОС. Он подчеркнул, что дальнейшее «совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации организации к современным реалиям».

Токаев предложил создать совет постоянных представителей ШОС, которые будут наделены полномочиями полноценно представлять интересы стран-участниц. По его словам, члены союза «должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности».

Ранее китайские аналитики заявили, что саммит ШОС приобретает особое значение на фоне роста геополитических противоречий в мире и усиления глобальных факторов нестабильности. Концепция организации признается все большим количеством государств еще и потому, что она предлагает решения проблем, которые обостряются в нынешних сложных и изменчивых международных обстоятельствах, подчеркнули эксперты.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в июне 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время в состав ШОС в разном статусе входят: