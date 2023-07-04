Комиссию минкультуры Украины не пустили в корпуса Киево-Печерской лавры

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не пропустили комиссию министерства культуры Украины ни в один из корпусов Киево-Печерской лавры для их опечатывания, чиновники попросят полицию оказать им содействие. Об этом 4 июля сообщается на сайте союза православных журналистов Украины.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 верующие не предоставили доступ сотрудникам правоохранительных органов ни к одному их корпусов.

«В частности, члены комиссии пытались опечатать корпус №69, в котором находятся кельи Гостиничного двора лавры, однако не смогли сделать это из-за заблокированного входа прихожанами УПЦ», — говорится в сообщении.