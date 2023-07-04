Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли 159 машин
Минувшей ночью во Франции в ходе беспорядков подожгли 159 автомобилей. Об этом сообщает газета Figaro.
«Было зафиксировано 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога машин и 24 случая повреждения, поджога или попытки поджога зданий», — заявило издание в публикации.
Напомним, что беспорядки начались во Франции 27 июня, после того как полицейский застрелил в пригороде Парижа, Нантере, 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Предположительно, юноша оказал сопротивление полицейским, которые пытались его задержать. Сам правоохранитель заявлял, что открыл огонь после того, как водитель автомобиля во время проверки нажал на газ и попытался наехать на него.
Позднее беспорядки начались в других городах Франции. Протестующие захватили несколько полицейских участков и вооружились. Власти страны используют для подавления протестов, которые идут уже неделю, жандармерию и спецтехнику.