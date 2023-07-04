Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли 159 машин

Напомним, что беспорядки начались во Франции 27 июня, после того как полицейский застрелил в пригороде Парижа, Нантере, 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Предположительно, юноша оказал сопротивление полицейским, которые пытались его задержать. Сам правоохранитель заявлял, что открыл огонь после того, как водитель автомобиля во время проверки нажал на газ и попытался наехать на него.