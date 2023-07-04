Украина отключила линию электропередачи, снабжающую Запорожскую АЭС
Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Сегодня в 01:07 мск они (Киев — прим. ред.) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сказал Карчаа.
Напомним, что накануне МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Карчаа заявлял, что это существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции. До этого электроснабжение АЭС осуществлялось только по Днепровской линии 750 кВ. Она оставалась единственным источником электричества для станции, что имело серьезные риски.
Отметим, что ранее на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с просьбой разработать законопроект на случай ЧС на Запорожской АЭС. Украинские власти неоднократно обвиняли российскую сторону, что она якобы хочет подорвать ЗАЭС. Москва отвергала эти заявления, подчеркивая, что они являются провокацией.