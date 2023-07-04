Напомним, что накануне МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Карчаа заявлял, что это существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции. До этого электроснабжение АЭС осуществлялось только по Днепровской линии 750 кВ. Она оставалась единственным источником электричества для станции, что имело серьезные риски.