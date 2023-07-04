Комиссия Министерства культуры Украины пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без решения суда опечатать корпуса монастыря. Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

"Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкультуры направило комиссию, чтобы антизаконным способом (поскольку суды еще идут) продолжать опечатывать корпуса монастыря", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

Уточняется, что верующие собрались на молитвенное стояние около 69-го корпуса лавры, куда пришли представители комиссии. Также на территории собрались представители СМИ. Как сообщил в своем Telegram-канале Союз православных журналистов, во вторник комиссия намерена опечатать 57-й, 69-й и 70-й корпуса лавры. Верующие и монахи монастыря пытаются убедить членов комиссии, что у них нет законных прав опечатывать имущество.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.