Лукашенко призвал граждан США сделать правильный выбор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народ США сделать правильный выбор во время электоральной кампании. Об этом он заявил в поздравлении жителей страны по случаю Дня независимости, передает пресс-служба лидера республики.

«Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты. Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики», — отметил Лукашенко.

По словам президента республики, люди, для которых важны бесценные жизни родных, а не капиталы, должны сделать все возможное, чтобы «отвести наш общий дом от катастрофы». Кроме того, глава Белоруссии пожелал народу США мира, гражданского согласия, а также самостоятельного выбора, решающего будущее их государства.