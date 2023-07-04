В Германии допустили беспорядки по примеру Франции

В Профсоюзе полиции (GdP) и Социальном объединении Германии (SoVD) считают, что в некоторых немецких регионах возможны беспорядки, аналогичные погромам во Франции. Об этом сообщает Welt.

Председатель GdP Йохен Копельке заявил, что в Германии также растет «неприятие демократии, государства и государственной власти». По его словам, все больше людей в городах проигрывают на преобразующемся рынке труда из-за цифровизации и испытывают проблемы с интеграцией.

С аналогичным заявлением выступила глава SoVD Микаэла Энгельмайер.

«Здесь многие тоже чувствуют себя социально незащищенными, если не брошенными», - сказала она.

Энгельмайер заявила, что из-за роста цен все больше и больше людей не могут позволить себе предметы первой необходимости. Все это приводит к разочарованию в политиках, растущей готовности голосовать за маргинальные партии и политическому экстремизму.

Напомним, 17-летний подросток из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, был застрелен полицейским 27 июня. Молодой человек за рулем был убит выстрелом в упор после отказа подчиниться полиции во время проверки соблюдения ПДД.

По французским законам он был слишком молод, чтобы иметь водительские права, то есть, находился за рулем незаконно. Офицер полиции утверждал, что стрелял, так как боялся, что подросток задавит его. Но видео, появившиеся в СМИ, продемонстрировали, что полицейский находился сбоку от авто и навел оружие на подростка еще до того, как машина начала двигаться.

Полицейскому предъявили обвинение в умышленном убийстве и арестовали.