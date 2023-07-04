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Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет

Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет. Об этом сообщили в совместном заявлении турецкого и египетского МИД, передает ТАСС.

Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет
© globallookpress.com

Государства уведомили международное сообщество о повышении уровня дипломатических отношений до назначения послов.

«Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена, а Египет на пост посла в Анкаре — Амра аль-Хамами», — сказано в документе.

Ведомства подчеркнули, что это решение будет способствовать улучшению двусторонних отношений между Каиром и Анкарой.

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