Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет. Об этом сообщили в совместном заявлении турецкого и египетского МИД, передает ТАСС.
Государства уведомили международное сообщество о повышении уровня дипломатических отношений до назначения послов.
«Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена, а Египет на пост посла в Анкаре — Амра аль-Хамами», — сказано в документе.
Ведомства подчеркнули, что это решение будет способствовать улучшению двусторонних отношений между Каиром и Анкарой.
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