В ФРГ не исключили беспорядков в стране по аналогии с Францией

Правоохранительные органы ФРГ допускают возможность начала беспорядков в стране по аналогии с Францией.

Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции (GdP) Йохена Копельке.

«В определенных регионах ФРГ подобные беспорядки тоже возможны, потому что и в Германии наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти», — говорится в материалах издания.

Отмечается, что горожанам сложно приспособиться к изменениям на рынке труда и цифровизации.

По словам главы Социальной ассоциации Германии (SoVD) Михаэлы Энгельмайер, многие чувствуют себя социально ущемлёнными.

Ранее сообщалось, что французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков.