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В Британии допустили вступление Украины в НАТО «без обычной волокиты»

Украина может вступить в НАТО «без обычной волокиты», допустил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Его слова приводит La Repubblica.

В Британии допустили вступление Украины в НАТО «без обычной волокиты»
© Lenta.ru

«Я считаю, что Украина может сделать [присоединиться к альянсу] без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией», — сказал он, добавив, что не знает предполагаемые сроки вступления.

Глава ведомства также отметил, что армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО. Кроме того, Клеверли прокомментировал попытки Святого престола урегулировать конфликт, но подчеркнул, что основой для переговоров может быть только постоянное восстановление суверенитета Украины.

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