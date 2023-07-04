Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что приглашение его страны в НАТО зависит от президента США Джо Байдена, и призвал его принять такое решение. Об этом пишет ТАСС.
11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса. Ранее президент Украины заявлял, что Киев хочет «показать результаты» на поле боя до этой встречи. При этом, по его словам, «каждый километр стоит жизни».
Зеленский констатировал, что именно Байден должен принять принципиальное решение о вступлении Киева в НАТО.
«Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена», - пояснил украинский лидер в интервью телеканалу CNN.
При этом он уверен, что такое приглашение необходимо именно сейчас, так как станет «огромным стимулом для украинских солдат». Однако, по словам Зеленского, в Киеве понимают, что «не будут в НАТО», пока не закончатся боевые действия.
Ранее газета Le Monde заявила о планах Франции поддержать вступление Украины в альянс. По данным издания, на июньском заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривалась возможность скорого присоединения Киева к НАТО, которую ранее отвергали Париж, Берлин и Вашингтон и поддерживала Польша и страны Балтии. Французские власти считают, что членство Украины в НАТО может стать гарантией безопасности, так как это решение «способно отбить у России охоту продолжать конфликт».