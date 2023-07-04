Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что приглашение его страны в НАТО зависит от президента США Джо Байдена, и призвал его принять такое решение. Об этом пишет ТАСС.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса. Ранее президент Украины заявлял, что Киев хочет «показать результаты» на поле боя до этой встречи. При этом, по его словам, «каждый километр стоит жизни».

Зеленский констатировал, что именно Байден должен принять принципиальное решение о вступлении Киева в НАТО.

«Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена», - пояснил украинский лидер в интервью телеканалу CNN.

При этом он уверен, что такое приглашение необходимо именно сейчас, так как станет «огромным стимулом для украинских солдат». Однако, по словам Зеленского, в Киеве понимают, что «не будут в НАТО», пока не закончатся боевые действия.