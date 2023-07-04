В посольстве РФ рассказали о попытках США вербовать российских дипломатов

В посольстве РФ в США заявили, что американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов с помощью разных средств - «от мобильных телефонов до провокаций». Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

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Дипломаты заявили, что спецслужбы США стремятся склонить их к измене, «вывести работающих в Америке россиян из равновесия» и помешать эффективно выполнять дипломатическую работу.

«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!» - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты заявили, что строго соблюдают законы США и отстаивают национальные российские интересы, «пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи».

The Washington Post писала о новой стратегии ФБР по вербовке русскоязычных людей, недовольных политикой РФ по Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне. Если перейти по ссылке из рекламного объявления, откроется страница, на русском и английском предлагающая адресату лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне.