В посольстве РФ рассказали о попытках США вербовать российских дипломатов
В посольстве РФ в США заявили, что американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов с помощью разных средств - «от мобильных телефонов до провокаций». Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.
Дипломаты заявили, что спецслужбы США стремятся склонить их к измене, «вывести работающих в Америке россиян из равновесия» и помешать эффективно выполнять дипломатическую работу.
«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!» - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты заявили, что строго соблюдают законы США и отстаивают национальные российские интересы, «пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи».
The Washington Post писала о новой стратегии ФБР по вербовке русскоязычных людей, недовольных политикой РФ по Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне. Если перейти по ссылке из рекламного объявления, откроется страница, на русском и английском предлагающая адресату лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне.
В 2023 году в ЦРУ создали Telegram-канал для связи с россиянами. На канале опубликовали видео на русском языке, главные герои которого - разочарованные российские госслужащие, которые решают пойти на контакт с ЦРУ. В видео содержится призыв к россиянам «связаться с ЦРУ безопасным образом» и даны ссылки на инструкции, как это сделать.