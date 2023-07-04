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В США заявили о роковой ошибке в отношениях с Россией

Соединенные Штаты совершили роковую ошибку, когда не побоялась нарушить «хрупкий баланс ужаса» и перестала считать Россию страной, с которой нужно считаться. Об этом сообщает американский журнал Harper’s Magazine.

В США заявили о роковой ошибке в отношениях с Россией
© РИА Новости

По мнению автора статьи, политика Вашингтона поставила мир на грань ядерной войны. Отмечается, что США создавали постоянно расширяющиеся границы небезопасности, «бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерной безопасности». Более того, американская сторона делала, понимая, что Россия является страной с собственным ядерным арсеналом и неприятием своего поглощения в глобальный порядок на условиях США, подчеркивает издание.

Отмечается, что ядерному противостоянию двух стран уделяется недостаточно внимания в контексте конфликта на Украине.

В США назвали основные ошибки в отношениях с Россией

Ранее бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте США Джеймс Карден назвал четыре основные ошибки в отношениях с Россией, которые привели к конфликту на Украине.

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