Глава евродипломатии Жозеп Боррель посетит Китай на фоне экономического соперничества Европейского союза (ЕС) с Пекином. Об этом сообщает Bloomberg.

Посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо рассказал, что с Боррелем проведет встречу глава китайского МИД Цинь Ган и другие высокопоставленные дипломаты. Он добавил, что Брюссель намерен обсудить с Пекином стратегические вопросы, в том числе соблюдение прав человека и украинский конфликт.

«Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и в нашем системном соперничестве», — заявил Толедо.