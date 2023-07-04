Пока вы спали: Землетрясение в Баку и запрет для уклонистов

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Баку произошло землетрясение

Видео дня

В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района в Каспийском море. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

МВД запретило уклонистам управлять автомобилями

Россиянам, уклоняющимся от военной службы, запретят управлять транспортными средствами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой приказ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь право граждан РФ, не явившихся в военкомат для прохождения службы, на управление транспортными средствами ограничивается. Им не будут выдавать водительские права. Снять ограничение можно будет только после того, как гражданин посетит военкомат.

В Крыму предъявили иск по водной блокаде полуострова

Трем украинским ответчикам предъявлен иск по водной блокаде Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета по законодательству парламента Крыма Сергея Трофимова.

«Иск предъявлен в отношении трех ответчиков: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала», — заявил он, добавив, что они в обязательном порядке должны будут прибыть в суд и высказать свою точку зрения по этому поводу.

В случае их неявки судебный процесс не остановится.

В Венгрии объяснили нежелание одобрять заявку Швеции в НАТО

Нежелание Будапешта одобрять заявку Швеции в НАТО обусловлено отношением Стокгольма к народу Венгрии. Об этом сообщили сообщили «Известиям» в пресс-службе парламентской группы правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

«В последние годы представители шведского правительства регулярно оскорбляли и венгерских избирателей, и Венгрию в целом», — заявили во фракции.

В пресс-службе также отметили, что считают нежелательным внесение споров между странами в Североатлантическом альянсе. В то же время Будапешт ожидает, что «причастные развеют опасения» парламента, добавил собеседник издания. По его словам, после этого большинство политиков смогут проголосовать за присоединение Швеции к НАТО.

В МИД Грузии обеспокоились из-за санкций Украины

Министерство иностранных дел Грузии передало временному поверенному в делах Украины Александру Шульге обеспокоенность в связи с санкциями против авиакомпании Georgian Airways, введенными Киевом за возобновление рейсов в Россию. Об этом пишет ТАСС.