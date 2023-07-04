Зеленского просят разработать закон на случай ЧС на Запорожской АЭС

Петиция с просьбой разработать законопроект на случай ЧС на Запорожской АЭС (ЗАЭС) зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского в связи с неспособностью правительства при необходимости обеспечить эвакуацию граждан.

"Призываем разработать законопроект <...>, поскольку министерство реинтеграции не в состоянии обеспечить надлежащее выполнение эвакуации согласно Кодексу гражданской защиты Украины", - говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства.

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При этом автор петиции требует, чтобы законопроект предусматривал предоставление одноразовой денежной помощи в случаях поражения радиацией. Петиция была зарегистрирована 3 июля, к утру вторника ее поддержали 219 человек. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

На сайте также зарегистрирована петиция с просьбой к Зеленскому созвать заседание Совбеза ООН, чтобы отправить миротворцев для проведения разминирования ЗАЭС. Кроме того, к процессу разминирования предлагается привлечь международных экспертов. Петиция также зарегистрирована 3 июля и набрала к настоящему моменту 348 голосов. При этом 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией Запорожской АЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

22 июня Зеленский накануне визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. А жители Киева после слов президента начали скупать йод в аптеках. 29 июня на территории Днепропетровской и Николаевской областей, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей прошли учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС.