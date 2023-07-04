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В Крыму отреагировали на слова Шольца о полуострове

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о полуострове. Его комментарий передает РИА Новости.

В Крыму отреагировали на слова Шольца о полуострове
© РИА Новости

Гемпель назвал Шольца «американской марионеткой» и заявил, что тот «не имеет своего мнения и не отображает интересы своего народа и страны».

«Всерьез воспринимать заявление Шольца не стоит по одной простой причине — его авторитет среди немецкого народа становится с каждым днем все меньше», — сказал он.

Ранее Олаф Шольц заявил, что во времена СССР Украина уже являлась самостоятельным государством, в состав которого входил Крым. Политик также назвал полуостров частью Украинской ССР.

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