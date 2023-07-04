Западу предложили взять с Путина пример

Президент России Владимир Путин заявил, что неуважение к Корану непростительно. Пользователи Twitter одобрили его высказывание и отметили, что некоторым странам стоило бы поучиться у России. Видео с заявлением главы РФ выложил в своем микроблоге американский журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин нанес визит в Дагестан и посетил Джума-мечеть в Дербенте, где ему подарили Коран. Тогда президент заявил, что в России, в отличие от многих других стран, неуважение к Корану считается преступлением. Он заверил, что Россия намерена и впредь придерживаться этих законодательных норм и уважать чувства религиозных людей.

Пользователи Twitter посчитали такую позицию правильной и достойной подражания.

«Он прав. Запад должен у него поучиться», — написал Sword.

«Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — посчитал Sanusi_BSoro.

Sultan заявил, что не ошибся, «выбрав сторону России». MaryMacElveen отметил, что президент Владимир Путин защищает все религии, так как это закреплено в конституции РФ.

«Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина», — указал Ehsaan Nazir.