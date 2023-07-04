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В Баку заявили об боязни новых подземных толчков

Жители Баку после землетрясения накануне вечером остаются на улицах, так как опасаются, что толчки могут повториться. Об этом пишет РИА Новости.

В Баку заявили об боязни новых подземных толчков
© ТАСС

Как сообщает корреспондент агентства, на телефоны местных абонентов пришли уведомления, что поблизости произошло землетрясение, велика вероятность возникновения новых подземных толчков. Люди стали выходить из своих домов, опасаясь, что в результате землетрясения окажутся погребены под обломками.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что у побережья Азербайджана, в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Позже Республиканская сейсмологическая служба сообщила о магнитуде 5,7. Очаг залегал на глубине 35 километров. Покинувшие свои дома жители Баку остаются на улицах, считая этот вариант более безопасным.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану отметили, что жители республики ощутили это землетрясение. О разрушениях или пострадавших сведений не поступало.

До этого Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии проинформировало, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 69 км к юго-западу от индонезийского Кирома, провинция Папуа.

В Баку произошло землетрясение

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