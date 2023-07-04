В Баку заявили об боязни новых подземных толчков

Жители Баку после землетрясения накануне вечером остаются на улицах, так как опасаются, что толчки могут повториться. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, на телефоны местных абонентов пришли уведомления, что поблизости произошло землетрясение, велика вероятность возникновения новых подземных толчков. Люди стали выходить из своих домов, опасаясь, что в результате землетрясения окажутся погребены под обломками.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что у побережья Азербайджана, в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Позже Республиканская сейсмологическая служба сообщила о магнитуде 5,7. Очаг залегал на глубине 35 километров. Покинувшие свои дома жители Баку остаются на улицах, считая этот вариант более безопасным.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану отметили, что жители республики ощутили это землетрясение. О разрушениях или пострадавших сведений не поступало.