$89.33+0.9497.26+1.24

В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 в Каспийском море. Об этом информирует локальное агентство APA со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу.

В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
© depositphotos.com

"В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7", - указывается в публикации.

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки ощущались в азербайджанской столице - Баку - и некоторых других регионах республики. По информации агентства, данных об ущербе и пострадавших пока не приводится.

Риск возникновения цунами отсутствует. До этого стало известно, что жители Баку покидают свои дома после сильных подземных толчков, связанных с землетрясением.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости