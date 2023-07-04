В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 в Каспийском море. Об этом информирует локальное агентство APA со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу.
"В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7", - указывается в публикации.
Согласно данным сейсмологов, подземные толчки ощущались в азербайджанской столице - Баку - и некоторых других регионах республики. По информации агентства, данных об ущербе и пострадавших пока не приводится.
Риск возникновения цунами отсутствует. До этого стало известно, что жители Баку покидают свои дома после сильных подземных толчков, связанных с землетрясением.
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