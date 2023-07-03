Украина отказалась идти на уступки ради продления зерновой сделки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не пойдет ни какие уступки России для пролонгации зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости».

Кулеба подчеркнул, что Украина не обязана идти на какие-либо компромиссы с тем, чтобы продлить срок действия соглашения.

По его мнению, придерживаться взятых на себя обязательств следует Москве, а не Киеву.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в прошлом году в Стамбуле. В рамках соглашения Россия и Украина должны были получить возможность вывоза различной сельхозпродукции. Сделка была заключена на 6 месяцев и в дальнейшем трижды пролонгировалась.

Российские официальные лица неоднократно критически высказывались о сделке на фоне того, что ни одно из ключевых требований России не было выполнено.