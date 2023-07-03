Вучич обвинил Запад в двойных стандартах
Сербия привыкла к двойным стандартам со стороны Евросоюза и Запада в свой адрес, поскольку они были всегда. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич, передает ТАСС.
Он напомнил, что в 1999 году Сербия подверглась «жестокому нападению со стороны НАТО», которое было сделано «не в соответствии с решением Совбеза ООН», но у стран альянса «другое толкование» этого.
«Что касается французов, если хотите сказать, как критиковали нас, хотя мы применили гораздо меньше силы. Ладно, это двойные стандарты, к которым мы привыкли. Это началось не вчера, даже не позавчера. Так было всегда», — ответил Вучич в ответ на вопрос о параллелях между жесткой критикой со стороны ЕС в ответ на разгон антикоронавирусных демонстраций в Сербии и отсутствием той же реакции на беспорядки во Франции.
Он призвал европейские страны «разговаривать друг с другом, чтобы понимать друг друга намного лучше». Также в заключение Вучич выразил поддержку властям Франции, пожелав скорейшего прекращения беспорядков в стране.
Напомним, что беспорядки во Франции вспыхнули из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка. Парень отказался выполнять требования правоохранителей и попытался продолжить движение, за что в итоге получил пулю. Стрелявшего полицейского взяли под стражу.