Вучич обвинил Запад в двойных стандартах

«Что касается французов, если хотите сказать, как критиковали нас, хотя мы применили гораздо меньше силы. Ладно, это двойные стандарты, к которым мы привыкли. Это началось не вчера, даже не позавчера. Так было всегда», — ответил Вучич в ответ на вопрос о параллелях между жесткой критикой со стороны ЕС в ответ на разгон антикоронавирусных демонстраций в Сербии и отсутствием той же реакции на беспорядки во Франции.