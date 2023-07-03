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Стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина умер в больнице

Бывший сотрудник МВД Таджикистана Роман Ашуров, застреливший в аэропорту Кишинева пограничника и сотрудника службы безопасности, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС.

Стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина умер в больнице
© ТАСС

По данным агентства, в ходе перестрелки с силовиками Ашуров получил сильные ранения. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии в одну из городских больниц.

Ранее в ГИП МВД Молдавии рассказали о ходе следственных действий. В ведомстве уточнили, что удалось собрать данные об Ашурове.

В частности, специалисты выяснили, что мужчина 7 лет работал в МВД Таджикистана и был уволен за поведение, неподобающее сотруднику правоохранительных органов.

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