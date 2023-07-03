Стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина умер в больнице

Бывший сотрудник МВД Таджикистана Роман Ашуров, застреливший в аэропорту Кишинева пограничника и сотрудника службы безопасности, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в ходе перестрелки с силовиками Ашуров получил сильные ранения. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии в одну из городских больниц.

Ранее в ГИП МВД Молдавии рассказали о ходе следственных действий. В ведомстве уточнили, что удалось собрать данные об Ашурове.