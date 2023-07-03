Кулеба: Грузия должна перестать издеваться над Саакашвили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Грузии должны перестать издеваться над бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, а также вернуть его Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины», – заявил он.

Кроме того, украинские СМИ сообщают, что в связи с ситуацией с Саакашвили МИД Украины собирается «провести жесткий разговор» с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили.