Во Франции оценили ущерб от беспорядков
Франция понесла существенные убытки в ходе беспорядков, рассказал руководитель союза французских бизнесменов Жоффруа Ру де Безьё. Об этом пишет Parisien.
По его оценке, сумма ущерба составляет порядка 1 млрд евро. Кроме того, добавил Безьё, значительные убытки понесла туристическая отрасль.
Предприниматель уточнил, что по состоянию на 3 июля, уничтожено 300 банковских отделений, ограблены свыше 200 торговых точек.
Также, заметил бизнесмен, получили повреждения 250 киосков.
Напомним, что недавно во Франции прошли массовые демонстрации против пенсионной реформы. Новый виток противостояния власти и общества начался после того, как полицейские во вторник, 27 июня, застрелили отказавшегося выполнить их требования подростка.
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