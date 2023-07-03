Во Франции оценили ущерб от беспорядков

Франция понесла существенные убытки в ходе беспорядков, рассказал руководитель союза французских бизнесменов Жоффруа Ру де Безьё. Об этом пишет Parisien.

По его оценке, сумма ущерба составляет порядка 1 млрд евро. Кроме того, добавил Безьё, значительные убытки понесла туристическая отрасль.

Предприниматель уточнил, что по состоянию на 3 июля, уничтожено 300 банковских отделений, ограблены свыше 200 торговых точек.

Также, заметил бизнесмен, получили повреждения 250 киосков.