Палестина объявила о прекращении контактов с Израилем

Власти палестинской автономии объявили о прекращении всех контактов с руководством Израиля и дальнейшем сокращении сфер, касающихся координации действий по вопросам безопасности, на фоне операции в Дженине. Об этом сообщает Wafa со ссылкой на документ, принятый на экстренном совещании в городе Рамалле.

В документе подчеркивается «право палестинского народа на самооборону» и указывается, что «миссия палестинских властей заключается в защите палестинцев». По словам официального представителя руководства Палестины Набиль Абу Рудейна, раз Израиль «не выполняет договоренности о координации, принятые на встречах в Акабе и Шарм-эш-Шейхе, палестинцы объявляют, что эти соглашения бесполезны и более не существуют».

Также власти автономии приняли решение о «незамедлительном обращении в Совбез ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа» и призыве Международного уголовного суда «ускорить принятие решений по переданным ему делам о преступлениях Израиля против палестинского народа».