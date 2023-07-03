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В Британии ответили на вопрос о готовности разорвать связи с Россией

Постпред Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд призналась, что Лондону было бы жалко понижать уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом пишет РИА «Новости».

В Британии ответили на вопрос о готовности разорвать связи с Россией
© globallookpress.com

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что России следует приостановить дипломатические отношения с Великобританией, Финляндией, странами Балтии и Польшей. Он добавил, что возможен также вариант временного понижения их уровня.

Журналисты попросили Вудворт прокомментировать слова российского политика.

«Было бы жалко понижать отношения», - призналась постпред.

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Вудворт пояснила, что конфликт между Россией и Украиной когда-нибудь завершится. После его окончания, заметила она, потребуется восстановить связи Москвы и Лондона, а это будет возможно только при сохранении дипломатических отношений.

Ранее постпред рассказала, что королевство в ходе военных конфликтов десятилетиями применяло снаряды с обедненным ураном.

По ее словам, уран является стандартным компонентом и не имеет никакого отношения к ядерному оружию.

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