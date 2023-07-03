Посол в Германии обратился к россиянам из-за закрытия генконсульств
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев рассказал об особенностях работы российских дипмиссий в Германии после закрытия генконсульства РФ в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Об этом пишет РИА «Новости».
В правительстве ФРГ сообщили ранее о высылке из страны 20 российских дипломатов и закрытии четырех генконсульств, расположенных в крупных немецких городах.
По данным агентства, работу продолжат две дипмиссии - посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.
Нечаев подчеркнул, что действия властей Германии, разрушающие отношения сторон, вызывают у него глубокое сожаление.
Принятое Берлином решение, заметил дипломат, ущемляет права сотен тысяч россиян, проживающих в Германии на постоянной основе, значительно осложняет работу по консульскому обслуживанию соотечественников.
Посол отметил, что свертывание работы генконсульств будет происходить постепенно, их функционал будет переноситься в Бонн и Берлин.
В рамках перехода будет производиться оптимизация деятельности соответствующих центров, будут оборудоваться новые консульские помещения и окна приема, пояснил дипломат.