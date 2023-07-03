Мэр французской коммуны отказался от встречи с Макроном

Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн Шарль Аслангюль отказался от встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Об этом сообщает РИА «Новости».

3 июля Макрон собирается провести встречу с главами 220 городов, которые пострадали от недавних беспорядков. Аслангюль не только отказался посещать это мероприятие, но и призвал Макрона «без уступок навести порядок».

«Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец, чтобы слушать Эммануэля Макрона. Глава государства должен "шефствовать" и наводить порядок без уступок! А не организовывать приемы. Мы ждем действий, а не очередных напыщенных слов и речей, лишенных смысла», – заявил мэр.