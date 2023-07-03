Президент Украины заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах

Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах произошел сильный взрыв. Об этом пишет РИА «Новости».
В своем Telegram-канале Зеленский поздравил расчеты зенитно-ракетных комплексов с профессиональным праздником.
Украинский лидер поблагодарил зенитчиков за их труд, за сбитые ракеты и летательные аппараты противника.
По его словам, у ВСУ нет в настоящее время достаточного количества комплексов ПВО. На фоне этого зенитчикам не удается сбить все ракеты и дроны.
В частности, заметил Зеленский, в понедельник, 3 июля, расчеты ЗРК пропустили удар по зданию СБУ в Сумах. В результате атаки, добавил он, пострадали сотрудники ведомства.
Точное количество раненых и погибших сотрудников СБУ Зеленский не посчитал нужным назвать.