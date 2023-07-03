Президент Украины заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах

Украинский лидер поблагодарил зенитчиков за их труд, за сбитые ракеты и летательные аппараты противника.

По его словам, у ВСУ нет в настоящее время достаточного количества комплексов ПВО. На фоне этого зенитчикам не удается сбить все ракеты и дроны.