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Зеленский обратился к властям Грузии из-за состояния Саакашвили

Глава Украины Владимир Зеленский дал указания МИД республики вызвать посла Грузии с тем, чтобы вручить ему предписание покинуть страну. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский пояснил в своем Telegram-канале, что этот шаг обусловлен ситуацией с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чье здоровье во время нахождения в грузинской тюрьме значительно ухудшилось.

Появилось фото Саакашвили с заседания грузинского суда по делу о разгоне митингов

По словам президента, он поручил дипломатам выразить решительный протест послу Грузии, а также вручить ему предписание временно покинуть Украину и вылететь на родину с целью проведения консультаций о судьбе экс-президента с руководством республики.

Саакашвили, уточнил Зеленский, имеет гражданство Украины. На фоне этого, добавил он, Тбилиси следует освободить политика и передать его украинским специалистам для лечения и реабилитации.

Ранее президент Украины сообщил, что украинская армия столкнулась в ходе наступления с некоторыми сложностями. Вместе с тем, пояснил он, ей удалось добиться успехов.

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