Эрдоган: Турция «стала мишенью военного лобби» в вопросе конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «стала мишенью военного лобби» в своих попытках организовать мирные переговоры по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если бы стамбульский процесс мирных переговоров можно было бы использовать, не было бы тех разрушений и слез, которые мы пережили до сих пор. Дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками войны. За это заплатили жизнями десятки тысяч солдат и мирных жителей. Фактически на какой-то период Турция стала мишенью этого военного лобби», – рассказал он.
Эрдоган также заявил, что во время праздника Курбан-байрама Турция провела переговоры с лидерами 21 страны. Во время этих переговоров Анкара, по словам турецкого президента, предпринимала попытки организовать мирное разрешение мировых кризисов.
«От войны между Россией и Украиной до прекращения братоубийственной войны в Судане – вклад Турции очевиден. Наша страна играет решающую роль в разрешении кризисов благодаря своей уравновешенности, справедливости и обнадеживающему отношению», – добавил он.
Эрдоган также заявил, что Турция является единственной страной, которая ведёт переговоры одновременно с Россией и Украиной.
Ранее Эрдоган прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции.