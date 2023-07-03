«Если бы стамбульский процесс мирных переговоров можно было бы использовать, не было бы тех разрушений и слез, которые мы пережили до сих пор. Дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками войны. За это заплатили жизнями десятки тысяч солдат и мирных жителей. Фактически на какой-то период Турция стала мишенью этого военного лобби», – рассказал он.