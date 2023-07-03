Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал себя виновным

Иракский иммигрант Салван Момика, причастный к сожжению Корана в Стокгольме, рассказал в интервью газете Aftonbladet, что не признает предъявленных ему обвинений в разжигании межнациональной ненависти. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, иммигрант в настоящее время находится в «секретном месте», под охраной полиции.

«Я отрицаю обвинения в свой адрес», - подчеркнул Момика.

Мужчина отметил, что у нет проблем с людьми, но есть определенные трудности с идеями. Он добавил, что не следует смешивать политику и личную свободу.

На вопрос журналистов о том, намеревается ли он выполнить данное ранее обещание и сжечь еще один экземпляр Корана, Момука ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что в Багдаде (Ирак) группа людей, разгневанных сожжением Корана, ворвалась в посольство Швеции.