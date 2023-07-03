Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал себя виновным
Иракский иммигрант Салван Момика, причастный к сожжению Корана в Стокгольме, рассказал в интервью газете Aftonbladet, что не признает предъявленных ему обвинений в разжигании межнациональной ненависти. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, иммигрант в настоящее время находится в «секретном месте», под охраной полиции.
«Я отрицаю обвинения в свой адрес», - подчеркнул Момика.
Мужчина отметил, что у нет проблем с людьми, но есть определенные трудности с идеями. Он добавил, что не следует смешивать политику и личную свободу.
На вопрос журналистов о том, намеревается ли он выполнить данное ранее обещание и сжечь еще один экземпляр Корана, Момука ответил отрицательно.
Ранее сообщалось, что в Багдаде (Ирак) группа людей, разгневанных сожжением Корана, ворвалась в посольство Швеции.
Демонстранты потребовали высылки из страны посла Швеции. Затем, не причинив зданию существенных повреждений, они покинули дипмиссию.