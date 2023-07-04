YouTube удалил канал пародий на Зеленского

«Он является примером того, что американская корпорация использует свои полномочия для дискриминации мнений и творчества, а ее руководство просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле происходит на Донбассе. Запад не терпит нашей правды, поэтому российский контент им неугоден», — указал он.