Умер последний солдат, участвующий в высадке в Нормандии

Последний солдат, который участвовал в высадке союзных сил в Нормандии в 1994 году в рамках Второй мировой войны умер в возрасте 100 лет в городе Кан. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы опечалены, узнав, что умер Леон Готье, ветеран Дня «Д» и последний боец из группы коммандос капитана Киффера. Ему было 100 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Готье исполнилось 100 лет 27 октября 2022 года. 6 июня 2023 года он в последний раз появился на публике на церемонии по случаю 79-й годовщины союзного десанта в Нормандии.

Ранее сообщалось, что бывший советский солдат Бахретдин Хакимов, который в 1989 году остался в Афганистане после вывода из страны советских войск, скончался 28 декабря 2022 года в городе Герат от отравления угарным газом. Отмечается, что причиной гибели Хакимова стало неисправное отопление. Глава судебно-медицинского управления Герата Ахмад Шах Мушфик заявил телеканалу, что никаких признаков, указывающих на насильственную смерть, не обнаружено.