Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах для независимости Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на торжественной церемонии награждения работников культуры заявил, что республика переживает беспрецедентные вызовы независимости. Об этом пишет БЕЛТА.

Президент пояснил, что республика живет под чистым небом. Вместе с тем, уточнил Лукашенко, она существует «в условиях войны - войны информационной, экономической».

Глава государства напомнил, что писатели, актеры, певцы в период Великой Отечественной войны были со страной, со своим народом, поднимали боевой дух солдат и офицеров на передовой.

В настоящее время, отметил Лукашенко, тема гражданского долга, патриотизма в произведениях современных авторов звучит не так остро, как в годы ВОВ.

Деятелям культуры и искусства следует созидать для народа и во имя мира, резюмировал президент.