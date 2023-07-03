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Латвия возобновила ограниченную выдачу виз россиянам

МИД Латвии принял решение о возобновлении с 4 июля ограниченного приема заявлений о выдаче виз гражданам России в дипломатических и консульских представительствах республики за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Латвия возобновила ограниченную выдачу виз россиянам
© CC BY 2.0 / kishjar? / Рига

«После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом», — заявили в МИД государства.

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Соответствующие документы смогут подать члены семей жителей Латвии, граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии и лица, въезд которых связан с гуманитарными причинами. В частности, речь идет о тяжелой болезни родственника или участии в похоронах.

Напомним, что прием заявлений на получении виз для россиян в представительствах Латвии за рубежом власти страны приостановили из-за вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России 24 июня.

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