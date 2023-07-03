Латвия возобновила ограниченную выдачу виз россиянам

«После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом», — заявили в МИД государства.