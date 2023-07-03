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Глава МИД Попеску: Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций ЕК для вступления в ЕС

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил в Telegram-канале, что страна выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), которые необходимы для переговоров о вступлении в ЕС.

Молдавия приблизилась ко вступлению в Евросоюз
© globallookpress.com

»Молдавия полностью выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, что касается трех других рекомендаций — они выполнены более чем на 50%, но еще необходимо предпринять некоторые шаги для их завершения», — написал он.

По словам министра, выполнение еще трех рекомендаций началось, был достигнут «определенный» прогресс, но еще требуется принять «существенные» меры.

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До этого руководитель парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Российская Федерация «всеми силами» пытается помешать процессу евроинтеграции республики. Он добавил, что его коллега по партии, депутат Андриан Кептонар, выступил с инициативой, которая предполагает сокращение количества российских дипломатов.

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