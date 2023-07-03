На Украине назвали условие участия Зеленского в саммите НАТО

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля зависит от обстановки в зоне боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров . Его слова приводит ТАСС.

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — сказал Никифоров.

Он отметил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Никифоров призвал обратить внимание на «заявления Зеленского», в которых он «четко эти обстоятельства уже описывал».