На Украине назвали условие участия Зеленского в саммите НАТО
Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля зависит от обстановки в зоне боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Его слова приводит ТАСС.
«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — сказал Никифоров.
Он отметил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Никифоров призвал обратить внимание на «заявления Зеленского», в которых он «четко эти обстоятельства уже описывал».
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