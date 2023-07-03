Глава ЕК призвала удвоить помощь Украине

Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое, что поможет ему достичь «победы на земле». Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы», — сказала она.

Также, по словам фон дер Ляйен, до конца 2023 года ЕС необходимо создать фонд для поддержки Украины объемом в 50 миллиардов евро. Она отметила, что ЕК рассчитывает на поддержку испанского председательства в доработке многолетнего бюджета Евросоюза с этой целью.

«Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя», — отметила фон дер Ляйен.