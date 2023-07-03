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Глава ЕК призвала удвоить помощь Украине

Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое, что поможет ему достичь «победы на земле». Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Глава ЕК призвала удвоить помощь Украине
© globallookpress.com

«Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы», — сказала она.

Также, по словам фон дер Ляйен, до конца 2023 года ЕС необходимо создать фонд для поддержки Украины объемом в 50 миллиардов евро. Она отметила, что ЕК рассчитывает на поддержку испанского председательства в доработке многолетнего бюджета Евросоюза с этой целью.

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«Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя», — отметила фон дер Ляйен.

Для этого Испания «должна принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС европейского пакета по производству боеприпасов», предусматривающего расширение производства 155-миллиметровых боеприпасов до одного миллиона в год. Также фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель приложит все усилия, чтобы «предать суду всех ответственных за украинский конфликт».

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