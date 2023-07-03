Глава ЕК призвала удвоить помощь Украине
Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое, что поможет ему достичь «победы на земле». Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы», — сказала она.
Также, по словам фон дер Ляйен, до конца 2023 года ЕС необходимо создать фонд для поддержки Украины объемом в 50 миллиардов евро. Она отметила, что ЕК рассчитывает на поддержку испанского председательства в доработке многолетнего бюджета Евросоюза с этой целью.
«Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя», — отметила фон дер Ляйен.
Для этого Испания «должна принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС европейского пакета по производству боеприпасов», предусматривающего расширение производства 155-миллиметровых боеприпасов до одного миллиона в год. Также фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель приложит все усилия, чтобы «предать суду всех ответственных за украинский конфликт».