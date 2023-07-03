Протесты во Франции пошли на спад

Во Франции начало снижаться количество арестов участников протестов, которые требуют жесткого наказания полицейских за убийство 17-летнего подростка. Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщило, что в воскресенье, 2 июля, полиция арестовала лишь 49 человек. Хотя в субботу 1 июля произвели более 700 арестов, а в пятницу 30 июня — 1300.

Также сообщается, что во вторник, 4 июля, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с мэрами 220 городов, которые пострадали от протестов. Также французский лидер проведет встречу с руководителями обеих палат парламента.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских.