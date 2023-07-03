Писториус анонсировал отправку Украине десятков танков Leopard
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и Дания собираются отправить Украине десятки танков Leopard 1A5 в ближайшие недели. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
«Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», – заявил он.
Писториус также отметил, что Германия оказывает Украине вторую по величине военную помощь в области поставок военной техники, прямой финансовой помощи, а также помощи в рамках Евросоюза. Кроме того, министр обороны Германии отметил, что немецкие инструкторы продолжают вести обучение солдат ВСУ.
Ранее премьер Польши заявил о нехватке запчастей для ремонта танков Leopard.