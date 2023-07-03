Писториус анонсировал отправку Украине десятков танков Leopard

«Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», – заявил он.