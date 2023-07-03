Папа римский осудил сожжение Корана в Швеции
Глава Римской католической церкви заявил, что такие действия нельзя оправдывать свободой слова.
«Я чувствую возмущение и отвращение. Любая книга, считающаяся священной, должна быть почитаема из уважения к верующим, и свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для презрения других», — сказал понтифик.
28 июня в центре Стокгольма беженец из Ирака Салван Момика разорвал Коран, вытер страницами ботинки, положил на книгу свиной бекон и сжёг её. После этого жители Багдада напали на посольство Швеции и потребовали выслать посла из страны. Власти многих мусульманских стран осудили действия активиста.