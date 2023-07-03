В Берлине неизвестные подожгли фургон для поддержки украинских беженцев

В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам из Украины
Неизвестные подожгли фургон организации, которая помогает украинским беженцам в Берлине. Об этом сообщили немецкие правоохранительные органы, передает ТАСС.
«Минувшей ночью в Вайсензе (районе Берлина. — «Газета.Ru») неизвестные подожгли транспортное средство, принадлежащее организации, оказывающей помощь беженцам с Украины», — сообщили правоохранительные органы.
Отмечается, что свидетель сообщил о пожаре в два часа ночи. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и потушили возгорание.
Ранее сообщалось, что население Германии в 2022 году выросло на 1,12 млн человек (1,3%), годом ранее этот прирост составлял 82 тыс. человек (0,1%). По данным агентства Bloomberg, после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году это самые больше показатели. В статистическом ведомстве связали скачок численности населения с увеличением количества иммигрантов (1,45 млн против 329 тыс. годом ранее), в основном беженцев с Украины.
До этого правительство Германии пообещало выделить в 2023 году еще €1 млрд на содержание беженцев.