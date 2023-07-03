"Я считаю, что ее продлевать категорически нельзя. Она наносит ущерб РФ , нашей экономике и нашим зерновым поставкам, объективный, на мой взгляд, ущерб", - заявил Злочевский в ходе пресс-конференции.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.