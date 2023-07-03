Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, рассказал глава ГИП МВД Молдавии Виорел Чернэуцяну. Об этом пишет РИА «Новости».

В пятницу, 30 июня, Ашуров устроил в аэропорту перестрелку. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности.

В субботу пресс-служба прокуратуры Таджикистана пояснила, что 43-летний Ашуров находится в розыске за похищение человека.

Также удалось установить, пояснил Чернэуцяну, что мужчина в течение семи лет находился на службе в структурах МВД Таджикистана и был уволен из-за ненадлежащего поведения.