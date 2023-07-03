Около сотни мэрий во Франции подверглись нападениям в ходе беспорядков, охвативших страну после расправы полицейского над подростком в городе Нантер. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) республики.

Отмечается, что протестующие атаковали 99 ратушей. Подсчет пострадавших муниципальных зданий продолжается.

«С начала беспорядков МВД насчитало более 5,6 тысячи сожженных автомобилей, более 11,1 тысячи возгораний мусорных баков, почти 1000 сожженных или поврежденных зданий, чуть более 250 нападений на полицейские участки или жандармерию и более 700 сотрудников правоохранительных органов», — сказано в публикации.

С 27 июня в ходе беспорядков задержано более 3,3 тысячи человек, добавили в министерстве.

В последние дни во многих городах Франции проходят протестные акции. Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Уже известно, что в ходе массовых беспорядков правоохранительные органы задержали около тысячи человек. По данным BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были остановлены еще 994 человека в разных городах Франции.