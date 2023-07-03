Бербок на востоке ФРГ встретили протестами против поставок оружия Украине

Около 30 человек провели демонстрацию в городе Айзенхюттенштадт на востоке ФРГ (земля Бранденбург) в знак протеста против поставок германского оружия Украине и в поддержку дипломатического решения конфликта. Как сообщает агентство DPA, протестующие собрались в понедельник перед зданием местной школы, где глава МИД ФРГ Анналена Бербок проводила встречу со старшеклассниками.

По данным агентства, один человек, который не входил в организованную группу протестующих, бросил два яйца в здание школы. В какой момент это произошло, не уточняется. На нарушителя составили протокол за нанесение ущерба чужому имуществу. Других подробностей об этом инциденте не приводится.

Темой беседы Бербок со школьниками было противодействие правому экстремизму.

Власти ФРГ неоднократно говорили, что собираются оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь "столько, сколько потребуется". К настоящему моменту с февраля 2022 года Германия потратила на поддержку киевских властей €16,8 млрд.