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Шойгу впервые высказался о провале мятежа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа ЧВК Вагнер провалилась в первую очередь благодаря верности российских военных присяге и долгу. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя попытку мятежа, министр заявил, что «не может не затронуть вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал верховный главнокомандующий».

Индия рекордно нарастила поставки российской нефти

В июне Россия нарастила экспорт нефти в Индию до рекорных 2,2 миллиона баррелей в сутки, поставив очередной рекорд. Закупки российского топлива этой страной растут десятый месяц подряд. Однако в следующем месяце есть риски сокращения поставок из-за ряда проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на ведущего нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону.

Поставки российского топлива в Индию в прошлом месяце превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии и Ирака. На поставки из Эр-Рияда пришлось 745 тысяч баррелей нефти в сутки, а из Багдада — 835 тысяч.

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова

ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, ее организовали украинские спецслужбы.

Силовики задержали россиянина 1988 года рождения, которого завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) — на Украине его обучили минно-взрывному делу. В июне 2023 года он прибыл на территорию Крыма, где планировал взорвать машину главы полуострова. Совершить покушение ему не удалось — агента иностранной спецслужбы задержали, когда он забирал бомбу из тайника.

В России образовался сильный дефицит кадров

В последнее время российские компании начали активно предлагать более высокие оклады соискателям, чтобы закрыть появляющиеся вакансии. Однако, несмотря на непрекращающийся рост зарплат, найти сотрудника сейчас практически невозможно. Угрозу экономике в небывалом повышении окладов увидели рекрутеры, пишут «Ведомости».

От кадрового голода сильнее всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, с начала 2023 года в промышленности зафиксирован самый сильный за последние 25 лет дефицит сотрудников. Специалисты сходятся во мнении, что единственным способом быстро закрыть появляющиеся вакансии остается повышение зарплат.

Зеленский заявил о невозможности представить Украину без Крыма

EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. Об этом политик высказался в интервью телеканалу CNN.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал глава государства.

ЕС обсуждает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз рассматривает возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчетов в рамках зерновой сделки. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

Стали известны подробности последних часов жизни экипажа «Титана»

Экипаж батискафа «Титан», взорвавшегося в Атлантике, совершал подводный спуск в полной темноте, чтобы сэкономить заряд батареи. Об этом рассказала Кристин Давуд - жена погибшего в батискафе Шахзада Давуда, пишет Daily Mail.

18 июня туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также наследник одной из самых успешных деловых династий Пакистана 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник».

ФСБ научилась отслеживать действия пользователей Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России научилась отслеживать активность пользователей мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Об этом пишет газета The New York Times.

Одна из программ, описанная в документах, с которыми ознакомились журналисты NYT, может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в приложениях с шифрованием, таких как Telegram, Signal и WhatsApp.

ВС России на трех направлениях уничтожили 16 танков Leopard

U.S. Army / Alun Thomas

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные Украине Польшей и Португалией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, лишь на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, российские военные уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

Автомобиль Смольянинова* восемь раз оштрафовали за июнь

Автомобиль, который принадлежит актеру Артуру Смольянинову* (признан в России иностранным агентом), продолжает получать штрафы в России. Как сообщает «Абзац», Mazda CX-5 только за июнь была оштрафована ГИБДД восемь раз.